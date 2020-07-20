«Шахтер» установил рекорд чемпионатов Украины

20 июля 2020, 17:40

ФК «Шахтер» завершает УПЛ-2019/20, набрав 82 балла и установив рекорд чемпионатов Украины по отрыву чемпиона от серебряного призера. В этом сезоне «горняки» опередили ближайшего преследователя на 23 очка. Об этом сообщает пресс-служба «оранжево-черных».

В 32-м туре Премьер-лиги ФК «Шахтер» на выезде встречался с «Александрией». На заключительный матч чемпионата обе команды выходили без особых турнирных задач: «горняки» взяли титул еще за пять туров до финиша (обыграв как раз александрийцев – 3:2), а подопечные Владимира Шарана заняли в регулярном сезоне пятое место и теперь готовятся к плей-офф за Лигу Европы. В составе «оранжево-черных» отметим возвращение на поле после травмы Валерия Бондаря, выход в старте Артема Бондаренко, а также капитанскую повязку на руке Сергея Болбата.

С первых минут противники чувствовали себя вполне раскованно и не стеснялись идти в открытый размен атаками. Для начала Третьяков метров с 10 зарядил выше цели, а Соломон пустил мяч рядом со штангой. Тут же Безбородько забил головой, но из офсайда. Манор ответил своим опасным ударом – Панькив потащил. Активный израильтянин не только угрожал воротам, но и создавал моменты для партнеров. Именно после его передачи на 24-й минуте Тете разобрался с защитником, пробил голкипера и открыл счет в матче – 0:1. Не прошло 10 минут, как отличился и сам Соломон: заработав штрафной, Манор великолепно исполнил его, отправив мяч поверх стенки точно в девятку – 0:2. До конца тайма «Шахтер» лишь наращивал игровое преимущество (владение мячом 66% против 34% и удары в створ к перерыву 6–0), а довести дело до разгрома мог Даниил Сикан, но его попытку на ленточке заблокировали Панькив и Лучкевич.

На старте второй половины «горняки» продолжили долгий контроль и позиционный розыгрыш мяча, а александрийцы все так же больше внимания уделяли обороне. Хороший момент создал себе Александр Пихаленок: развернувшись перед штрафной, пробил низом в дальний угол, однако мяч на сантиметры разминулся со штангой. Дальним ударом с периметра попытался забить и Маркос Антонио, но и его выстрел прошел вплотную с каркасом. Команды, казалось, спокойно доигрывали, но на последних минутах хозяева взорвались двумя голевыми атаками и спасли ничью: Довгий удачно добил мяч после удара партнера, а затем Банада был точен из пределов штрафной – 2:2.

«Шахтер» завершает УПЛ-2019/20, набрав 82 балла и установив рекорд чемпионатов Украины по отрыву чемпиона от серебряного призера. В этом сезоне «горняки» опередили ближайшего преследователя на 23 очка.

Теперь команда Луиша Каштру начинает подготовку к ответной игре 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с «Вольфсбургом», которая состоится 5 августа в Киеве.

«Александрия» (Александрия) – «Шахтер» (Донецк) – 2:2 (0:2)

Александрия, КСК «Ника», без зрителей

Голы: 0:1 Тете (24), 0:2 Соломон (32), 1:2 Довгий (89), 2:2 Банада (90).