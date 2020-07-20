В ВНО по химии приняли участие 245 жителей Луганщины

20 июля 2020, 18:00

Основная сессия внешнего независимого оценивания по химии завершилась сегодня, 17 июля, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.

В области был создан один пункт проведения ВНО по химии, расположенный в Северодонецке и рассчитанный на 18 аудиторий.

Пункт оснащен в достаточном количестве защитными и дезинфицирующими средствами, пирометрами, что позволило создать безопасные условия в соответствии с противоэпидемическими требованиями.

Для участия в ВНО по химии зарегистрировалось 245 человек, из них 196 приняли участие в тестировании, что составляет 80% от общего количества.

Результаты будут опубликованы в персональных кабинетах участников до 29 июля.