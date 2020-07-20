На Луганщині викрито діяльність шахраїв, які через сервіс онлайн-кредитування заволоділи майже 125 тис. грн

20 июля 2020, 15:36

За процесуального керівництва прокуратури Луганської області слідчим управлінням спільно з працівниками кіберполіції Головного управління Національної поліції в Луганській області викрито шахрайську схему заволодіння грошовими коштами кредитної організації.

Слідством встановлено, що двоє мешканців м. Сєвєродонецька упродовж листопада – грудня 2019 року під приводом отримання грошових переказів із-за кордону та здійснення операцій з криптовалютою шляхом обману отримували доступ до банківських карток та персональних даних осіб. У подальшому шахраї через сервіс онлайн-кредитування оформлювали на громадян кредитні договори.

Шляхом оформлення кредитів на 11 мешканців Луганської та Дніпропетровської областей зловмисники заволоділи майже 125 тис. грн.

Вказаним особам повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.