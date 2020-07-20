Ліквідовано антикорупційний комітет при Луганській облдержадміністрації

20 июля 2020, 17:04

Відповідне рішення прийняте у зв’язку з тим, що функції за цим напрямом виконують Комісія з оцінки корупційних ризиків в Луганській обласній державній адміністрації та Комісія з питань законності, взаємодії з органами правопорядку, боротьби з корупцією, створена у громадській раді при Луганській обласній державній адміністрації.

Розпорядження про ліквідацію антикорупційного комітету при Луганській обласній державній адміністрації (№ 507) підписав сьогодні, 20 липня, голова обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай (http://loga.gov.ua/sites/default/files/golova-acts/200720507.pdf).

У документі, зокрема, вказано:

«…ліквідувати антикорупційний комітет при Луганській обласній державній адміністрації та вважати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25.04.2016 № 228 «Про створення антикорупційного комітету при Луганській обласній державній адміністрації», від 28.10.2019 № 889 «Про внесення змін до складу антикорупційного комітету при Луганській обласній державній адміністрації та Положення про нього».