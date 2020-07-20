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Общественное мнение
Власть / Региональные
20 июля 2020, 11:28

В штабе ООС разъяснили, как сейчас осуществляется пропуск через КПВВ

В штабе операции Объединенных сил разъяснили, как сейчас осуществляется пропуск через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе. Боевики пропускают только по спискам.

Об этом сообщает штаб ООС.

В штабе отмечают, что пропуск через КПВВ осуществляется в условиях карантина в определенное время.

«Информируем, что руководство ООС, в том числе и Государственной пограничной службы, открыты для осуществления пропускных операций и в условиях карантина и предоставляет возможность перемещения через КПВВ «Станица Луганская», «Марьинка», «Новотроицкое» в определенное время», - говорится в сообщении.

В свою очередь, у российских наемников сформированы списки, по которым пропуск может разрешаться не всем категориям граждан.

«Вместе с этим от трехсторонней контактной группы получена информация, что российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через КПВВ по спискам. В связи с этим информируем о том, что вооруженные формирования РФ могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков. Просим учесть эту информацию при планировании поездок», - говорится в сообщении.

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