"Укрзализныця" открывает продажу билетов еще на пять поездов

21 июля 2020, 13:51

"Укрзализныця" открывает продажу билетов на пять поездов в традиционные места отдыха украинцев. Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

В частности, поезд № 702/701 Львов - Черновцы отправится из Львова 21 июля, а из Черновцов - 22 июля. Поезд будет курсировать по 1, 2, 4, 5, 6, 7 дням недели.

Поезд № 41/42 Днепр - Трускавец отправится с Днепра 21 июля, из Трускавца - 22 июля. Поезд будет курсировать через день.

Поезд № 136/135 Черновцы - Одесса отправится в ежедневный рейс из Черновцов и из Одессы с 22 июля.

Поезд № 45/46 Ужгород - Лисичанск отправится из Ужгорода 24 июля, из Лисичанска - 26 июля. Поезд будет курсировать один раз в три дня.

Поезд № 317/318 Запорожье - Одесса будет курсировать через день и из Запорожья отправится 24 июля, из Одессы - 25 июля.