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Общественное мнение
Политика
21 июля 2020, 14:40

В России не видят основания для нормандской встречи

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно будущей нормандской встречи в Берлине. В России пока не видят оснований для проведения саммита.

Об этом сообщает российский телеканал RT.

По словам Пескова, сегодня для проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в так называемом нормандском формате "нет необходимой почвы".

Отметим, предпосылкой новой встречи в нормандском формате является выполнение договоренностей, достигнутых лидерами "нормандской четверки" во время декабрьского саммита в Париже. Среди договоренностей - полное прекращение огня на Донбассе, обмен пленными по формуле "всех на всех", а также разведение сил по линии соприкосновения.

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