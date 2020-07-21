В Украину идут дожди и похолодание

Во вторник вечером и ближайшей ночью дожди с грозами пройдут на юге Украины, в Кировоградской и Днепропетровской областях, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Однако уже днем здесь будет преобладать сухая погода.
В западных и северных областях в дневные часы вторника ожидаются грозовые дожди, местами возможны шквалы, град.
Завтра днем на востоке, юге и большинстве центра Украины будет преобладать сухая воздушная масса.
Ветер предполагается северо-западный, небольшой или умеренный.
Температура воздуха 21-го июля будет колебаться в пределах + 25 + 30 градусов, на юге местами достигнет + 30 + 33 градусов, в западных областях будет ниже, + 22 + 27 градусов.
В Киеве вторник закрутит грозовыми облаками, ожидается периодически дождь с грозой и порывистый ветер во время грозы.
Температура в столице в течение дня вторника +27 – +28 градусов.
В середине недели несколько похолодает.
«Конечно, потом еще потеплеет, но в ближайшей перспективе сильной жары не видно», - заключила синоптик.