В Украину идут дожди и похолодание

21 июля 2020, 18:00

Во вторник вечером и ближайшей ночью дожди с грозами пройдут на юге Украины, в Кировоградской и Днепропетровской областях, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Однако уже днем ​​здесь будет преобладать сухая погода.

В западных и северных областях в дневные часы вторника ожидаются грозовые дожди, местами возможны шквалы, град.

Завтра днем ​​на востоке, юге и большинстве центра Украины будет преобладать сухая воздушная масса.

Ветер предполагается северо-западный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха 21-го июля будет колебаться в пределах + 25 + 30 градусов, на юге местами достигнет + 30 + 33 градусов, в западных областях будет ниже, + 22 + 27 градусов.

В Киеве вторник закрутит грозовыми облаками, ожидается периодически дождь с грозой и порывистый ветер во время грозы.

Температура в столице в течение дня вторника +27 – +28 градусов.

В середине недели несколько похолодает.

«Конечно, потом еще потеплеет, но в ближайшей перспективе сильной жары не видно», - заключила синоптик.