ООН и ОБСЕ должны отправить в аннексированный Крым представителей по правам человека

Швейцария не признает аннексию Крыма и считает, что ООН и ОБСЕ должны немедленно отправить на оккупированный полуостров своих представителей по правам человека.
Об этом заявила Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве по итогам двусторонних переговоров, сообщает Укринформ.
"Швейцария не признает аннексию Крыма и считает, что ООН и ОБСЕ должны немедленно отправить туда своих представителей по правам человека", - подчеркнула Соммаруга.
Она также подчеркнула, что Швейцария постоянно следит за ситуацией на Донбассе и приветствует освобождения пленных, состоявшиеся в последние месяцы.
"Швейцария также рада, что специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау с января руководит переговорами в Трехсторонней контактной группе", - сказала Президент Швейцарской Конфедерации.