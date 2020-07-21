21 июля 2020, 17:00 В Широком строят амбулаторию за 5,7 млн. грн Стоимость проекта составляет 5,7 миллиона гривен на условиях софинансирования из местных бюджетов: 5% средств из местного бюджета, 5% средств из районного бюджета, 90% средств из государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. Планируется, что качественные медицинские услуги в амбулатории общей практики семейной медицины жители района смогут получать уже в конце этого года. Помещение амбулатории строят по проекту европейского типа, который выбрали для всех аналогичных новостроек в Украине. Твитнуть Загрузка... Загрузка...