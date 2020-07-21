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Общественное мнение
Власть / Региональные
21 июля 2020, 17:00

В Широком строят амбулаторию за 5,7 млн. грн

Стоимость проекта составляет 5,7 миллиона гривен на условиях софинансирования из местных бюджетов: 5% средств из местного бюджета, 5% средств из районного бюджета, 90% средств из государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации.

Планируется, что качественные медицинские услуги в амбулатории общей практики семейной медицины жители района смогут получать уже в конце этого года. Помещение амбулатории строят по проекту европейского типа, который выбрали для всех аналогичных новостроек в Украине.

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