Місцеві бюджети Луганщини отримали майже 28 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

21 июля 2020, 10:32

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що на Луганщині зареєстровано 4 платники, які виробляють підакцизні товари (пиво). Вони за січень-червень поточного року перерахували до державного бюджету 12 млн 75 тис. грн, у т.ч. у червні – 2 млн 535 тис. грн акцизного податку з вироблених в України підакцизних товарів (продукції).

У відомстві зазначили, що станом на перше липня 2020 року на Луганщині здійснюють діяльність 1 тис. 267 суб’єктів господарювання, що мають ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Вони перерахували до місцевих бюджетів 27 млн 764 тис. грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, у т.ч. у червні – 4 млн 762 тис. гривень.

Від плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами за січень-червень цього року до бюджетів надійшло 5,3 млн грн, в т.ч. у червні – 1 млн 176,1 тис. гривень