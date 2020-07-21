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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
21 июля 2020, 16:20

На Луганщине зафиксировали два новых случая COVID-19

Два новых случая заболевания COVID-19 зафиксированы на Луганщине, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.

Заболевшие - жители Лисичанска и Северодонецка, до установления диагноза находились на самоизоляции. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

За все время исследований на Луганщине заболевание COVID-19 лабораторно подтверждено у 111 человек. Из них выздоровели - 84 лечатся – 26. Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 4,85%.

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