В Луганске поставят бюст Болотова

21 июля 2020, 16:38

Оккупационная "администрация" Луганска планирует установить на одной из городских площадей бюст первого главаря так называемой "ЛНР" Валерия Болотова, пишут сепаратистские СМИ.

"Над бюстом Болотова работает известный луганский скульптор, заслуженный художник Украины, народный художник ЛНР Александр Редькин. Скульптура выполняется в одном стиле с бюстом (выдающегося деятеля Луганщины, с 1962 по 1973 год - первого секретаря Луганского обкома партии) Владимира Шевченко, установленным на площади Героев Великой Отечественной войны", – говорится в сообщении.

Валерий Болотов 5 апреля 2014 года призвал к открытому противостоянию с украинскими властями, в дальнейшем принял участие в захвате здания областного управления СБУ в Луганске.

С 21 апреля 2014 года был "народным губернатором" и главарем "ЛНР". Умер 27 января 2017 года в Москве от, как заявлено в сообщении источника, острой сердечной недостаточности.