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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
21 июля 2020, 15:42

Зеленский хочет, чтоб Швейцария помогла Украине бороться с коррупцией

Главным приоритетом изменений в Украине является противодействие коррупции, и Швейцария всегда была примером успеха в этом вопросе, заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой в Киеве.

«Хочу отметить подписание Меморандума о взаимопонимании между Офисом генерального прокурора, НАБУ и швейцарской стороной. Верю, что Швейцария поможет нам в вопросах предотвращения коррупции и будет способствовать реальному возвращению в Украину похищенных активов», - сказал он во время общения со СМИ по итогам переговоров со швейцарской коллегой.

Президент Швейцарской Конфедерации отметила важность развития независимой юридической системы.

«Мы готовы сопровождать Украину на этом нелегком пути», - отметила Cоммаруга.

Президент Швейцарии отметила, что сильная, крепкая юридическая система является ключом для реализации многих планов.

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