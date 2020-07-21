В Украине уже 60 тысяч зараженных

21 июля 2020, 10:51

По состоянию на 21 июля в Украине заразились коронавирусом еще 673 человека. Больше всего новых случаев выявили во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Одесской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии заразились уже 60 166 человек, из них более половины уже выздоровели. Всего 32199 выздоровевших, а за прошедшие сутки 760.

Впрочем, за минувшие сутки умерли 20 человек от коронавируса, в целом число смертельных случаев составляет 1518.