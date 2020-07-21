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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
21 июля 2020, 10:51

В Украине уже 60 тысяч зараженных

По состоянию на 21 июля в Украине заразились коронавирусом еще 673 человека. Больше всего новых случаев выявили во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Одесской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии заразились уже 60 166 человек, из них более половины уже выздоровели. Всего 32199 выздоровевших, а за прошедшие сутки 760.

Впрочем, за минувшие сутки умерли 20 человек от коронавируса, в целом число смертельных случаев составляет 1518.

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