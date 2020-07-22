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Общественное мнение
Экономика
22 июля 2020, 15:32

Минсоцполитики готовит программу повышения пенсий в 2021

Министерство социальной политики Украины готовит программу повышения пенсионных выплат в 2021 году. Пенсии пересчитают, в том числе, с учетом роста минимальной зарплаты.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает РБК-Украина.

По ее словам, программу повышения пенсионных выплат могут показать уже через месяц. Эта программа будет включать перерасчет выплат в соответствии с повышением минимальной заработной платы.

"В этом году, если у нас будет установлена ​​минимальная заработная плата на уровне 5000 гривен, то минимальная пенсия для лиц старше 65 лет - мужчин с 35 годами и для женщин с 30 годами стажа - должна составлять 40% от минимальной заработной платы. Кроме того, у нас еще будет плановое повышение пенсионных выплат в декабре для лиц, утративших трудоспособность", - пояснила Лазебная.

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