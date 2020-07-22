Подача воды по каналу «Северский Донец – Донбасс» сокращена на 30%

22 июля 2020, 15:48

Поврежденная от обстрелов инфраструктура канала «Северский Донец – Донбасс» привела к сокращению подачи воды на 30% в ряд городов Донецкой области. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко написал на своей странице в Фейсбуке.

«Что касается повреждения в результате обстрела участка трубопроводов диаметром 2300 мм и 2100 мм в районе Торецка в «серой зоне», то компания «Вода Донбасса» подала заявку на режим тишины и разминирования зоны ремонта», - сообщил Павел Кириленко.

По результатам осмотра канала обнаружены повреждения на трубопроводе диаметром 2100 мм – в нижней части трещина диаметром 1700 мм, на левом водопроводе диаметром 2300 мм – в верхней части трещина диаметром 1500 мм, на правом трубопроводе – в верхней части трещина 600 мм и со стороны трещина диаметром 1500 мм.

Основные повреждения зафиксированы в районе балки Шумы (в «серой» зоне между временно оккупированной Горловкой и подконтрольным украинской власти Торецком).

Подача воды по участкам трубопроводов диаметром 2300 мм (левый и правый) и диаметром 2100 мм остановлена.

Из-за этого ряд городов, в том числе Мариуполь, переведены на водоснабжение с резервных водохранилищ, Покровск и Покровская группа городов – на подачу воды по графику.

Только после получения гарантий тишины аварийные бригады смогут приступить к выполнению ремонтных работ. К тому времени подача воды по каналу будет сокращена на 30%.

В то же время специалисты коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» завершили сварочные работы на поврежденном участке магистрального водопровода близ Славянска, что позволило начать заполнение водой опорожненный участок.