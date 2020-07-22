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Общественное мнение
Происшествия
22 июля 2020, 16:40

В Киеве нашли мертвым пропавшего волонтера

В квартире в Киеве нашли мертвым руководителя ОО «Дом милосердия» Алексея Кучапина, сообщает пресс-служба полиции.

Тело мужчины обнаружили в Днепровском районе столицы. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Житель Деснянского района 16 июля ушел из дома и не выходил на связь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили тело пропавшего в квартире в Днепровском районе столицы.

Во время предварительного осмотра тела криминалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти. Окончательную причину смерти установят ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Учитывая новые обстоятельства, следователи переквалифицировали уголовное производство на ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - естественная смерть. Досудебное расследование продолжается.

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