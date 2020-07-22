Кабмин назначил шесть заместителей министров

22 июля 2020, 17:02

Кабинет министров на заседании 22 июля назначил шестерых новых заместителей министров.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений, назначив: Свириденко Юлию - первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Новикову Ирину - заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Кизима Николая - первым заместителем министра образования и науки Украины; Селецкого Артура - заместителем министра образования и науки Украины", - написал Мокан.

По его информации, Кабмин перед этим освободил Юлию Свириденко от должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Юрия Гелетия - от должности заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции (в связи с переходом на другую работу).

Мокан добавил, что правительство также назначило Дмитрия Сенико заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и Виталия Лаврова - заместителем министра молодежи и спорта по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Кроме того, Мокан сообщил о назначении Сергея Звягинцева председателем Государственной службы морского и речного транспорта Украины; Андрея Глазкова первых заместителем председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины; Сергея Коршука - первым заместителем председателя Государственной авиационной службы Украины. Они назначены с 23 июля 2020 года путем заключения контрактов о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Согласно сообщению Мокана, Кабмин согласовал также временное возложение исполнения обязанностей председателя правления акционерного общества "Объединение горно-химическая компания" на Дэвиса Питера. Также Кабмин принял проект распоряжения о временном возложении исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства финансов Украины на Скрипкину Елену (директора юридического департамента Минфина).

Мокан отметил, что Кабмин принял проект распоряжения и о временном возложении исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики Украины на Ярослава Петракова (генерального директора директората стратегического планирования интеграции МКИП).