22 июля 2020, 17:38

В Запорожье избили бойца батальона "Азов", который сделал замечание молодому человеку, пристававшему к девушкам. Пострадавший в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ГУ НП в Запорожской области.

"Сотрудниками полиции установлено, что пострадавший - военнослужащий, прибывший в Запорожье в краткосрочный отпуск из зоны проведения операции Объединенных сил. У продовольственного супермаркета по улице Космической он сделал замечание молодому человеку, который приставал к девушкам. Это привело к конфликту и агрессивный молодчик нанес пострадавшему удары по голове, после чего он потерял сознание", - говорится в сообщении.

Событие произошло 21 июля около 23:55. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Коммунарского отделения полиции во главе с руководством и сотрудниками сектора криминальной полиции. Для выяснения обстоятельств происшествия правоохранители опросили свидетелей, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Спустя несколько часов полиция установила личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Пострадавший - Олег Черевко, 1991 года рождения. Как сообщили в Facebook побратимы бойца, его прооперировали, но состояние стабильно тяжелое.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.