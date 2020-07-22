Боевик фейковой «ДНР» сдался в полицию прифронтовой Авдеевки

22 июля 2020, 18:00

Бывший участник незаконных вооруженных формирований добровольно пришел в полицию прифронтовой Авдеевки и сообщил о своем сотрудничестве с боевиками «ДНР», - сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

37-летний местный житель, рассказал, что в июне 2014 года он не имел постоянного заработка. Тогда его товарищ, который на тот момент уже был боевиком «ДНР», позвал на работу. Мужчина начал работать на строительстве блокпоста на окраине Авдеевки.

«Однако уже через две недели мужчина разочаровался в идеологии террористов, понял, что заработной платы он не получит и решил покинуть ряды боевиков. Понимая, что ему грозит ответственность, вел скрытый образ жизни, передвигался в городе исключительно в ночное время, так как переживал о содеянном, всячески скрываясь от правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

По словам экс-боевика, из средств массовой информации он узнал о программе «Возвращайся домой», которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности, решил воспользоваться шансом и обратиться в полицию.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.

Полицейские напоминают, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины в случае, если гражданин не совершал тяжких преступлений против людей, добровольно покинул ряды НВФ и рассказал об этом правоохранителям, ему предоставляется гарантированный государством шанс на мирную жизнь без уголовной ответственности.