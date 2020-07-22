На ликвидацию последствий пожаров в Луганской области направили почти 55 млн гривен

22 июля 2020, 16:48

Кабинет министров Украины выделил почти 55 млн гривен на ликвидацию последствий масштабных пожаров в Луганской области. Средства выделят из резервного фонда.

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение Кабмина.

А именно правительство выделило 54 713,96 тысячи гривен. Из них - для Луганской облгосадминистрации - 30,36 млн гривен:

для предоставления материальной помощи семьям погибших в размере по 200 тысяч гривен на каждого погибшего члена семьи,

собственникам жилых домов, которые были полностью разрушены пожарами - 300 тысяч гривен на семью,

семьям, отселенным из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту - 50 тыс. гривен на семью,

семьям, жилые дома которых повреждены - 20 тысяч гривен на семью.

Кроме того, Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов для Государственного агентства лесных ресурсов выделили 24 353, 96 тысячи гривен на ликвидацию последствий пожаров в области.

Отметим, ранее в Луганской ОГА подсчитали, что ориентировочный размер ущерба только от потери лесных насаждений составляет более 450 млн гривен.