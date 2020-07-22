В Киеве – скачок заболеваемости COVID-19

22 июля 2020, 10:42

Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 132 человека. 14 из них – дети, сообщил мэр Виталий Кличко.

«За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 132 жителей столицы. Сегодня в Киеве уже 7166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет и восемь девочек от четырех до 15 лет. А также 61 мужчина в возрасте от 19 до 90 лет и шестеро мальчиков от шести до 14 лет. Заболели в том числе и 4 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 66 жителей столицы. Всего коронавирус преодолел 2521 киевлянин.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили прошедшие сутки в Дарницком районе - 35, в Соломенском – 17 и в Днепровском районе – 16 случаев», - отметил мэр столицы.