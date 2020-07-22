В Украине более 800 новых заражений коронавирусом

22 июля 2020, 11:02

По состоянию на 22 июля в Украине фиксируют резкий рост числа новых случаев коронавируса, за сутки заразились еще 829 человек. Больше всего новый случаев выявили в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

В частности, суточным антилидером по числу новых случаев стал Киев, в котором выявили 132 заражений. Всего с начала эпидемии заболели 60 995 человек.

Кроме того, в стране растет количество выздоровевших. Всего уже 33 172 вылечились от вируса