22 июля 2020, 13:29

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова. Об этом говорится в Указе президента №289/2020.

Данный документ от 21 июля, обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

"Установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней., - говорится в тексте документа.

Кабмину поручено принять меры, которые исходят из этого документа.