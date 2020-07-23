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Общественное мнение
Политика / Региональные
23 июля 2020, 09:00

ТКГ договорилась о прекращении огня на Донбассе с 27 июля

Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) одобрила режим полного и всеобъемлющего прекращения огня с 00:01 27 июля 2020, сообщили в Офисе президента.

«Прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран-участниц нормандского формата», - говорится в сообщении.

На заседании ТКГ 22 июля стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.

Соответствующие мероприятия согласованы на ТКГ Украины и Россией и поддержаны ОБСЕ.

«Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей», - подчеркнули в ОП.

Ранее режим прекращения огня никогда не выполнялся.

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