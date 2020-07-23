В районах с «красным уровнем» заболеваемости дети в школу не пойдут

23 июля 2020, 14:38

Возможность начала учебного процесса для детей с 1 сентября в школах будет зависеть от уровня эпидситуации в конкретном регионе.

Об этом заявила заместитель министра образования Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина 24".

Мандзий отметила, что 22 июля было принято новое постановление Кабинета министров по адаптивному карантину.

"В зависимости от уровня эпидемической ситуации, территория Украины будет разделена на определенные уровни: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Решение об отнесении той или иной территории к определенному уровню принимает Госкомиссия техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. В случае, если ваша территория попадет в зеленый, желтый или оранжевый уровень – вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты. Только в красном уровне есть запрет посещения учреждений образования", - объяснила она.