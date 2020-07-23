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Общественное мнение
Власть
23 июля 2020, 15:40

Через линию разграничения проследовали две колонны с гуманитарным грузом

В течение суток согласно распоряжения командующего Объединенных сил через линию разграничения на Донбассе осуществлен пропуск 7 грузовиков Международного комитета Красного Креста. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Две колонны следовали через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев – Донецк. Автомобилями для граждан, находящихся на временно оккупированной территории Украины, направлены продуктовые наборы, средства гигиены и стройматериалы. В целом, Международный комитет Красного креста отправил около 120 тонн помощи», – говорится в сообщении.

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