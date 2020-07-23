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Общественное мнение
Власть
23 июля 2020, 16:44

"Проходной" порог ВНО по иностранному языку - 17 баллов

Экспертная комиссия по вопросам определения результатов ВНО при Украинском центре оценивания качества образования определила консолидированный порог «сдал / не сдал» по иностранным языкам на уровне 17 баллов (на 2 балла ниже, чем в прошлом году).

Об этом сообщили по итогам заседания комиссии 23 июля, которое транслировалось в режиме онлайн на YouTube-канале Украинского центра.

Результаты участников по шкале 100-200 баллов и по 12-балльной шкале (по предметам, результаты тестирований по которым засчитывают как оценку за ГИА) будут размещены на информационных страницах участников внешнего независимого оценивания на следующий день после заседания экспертной комиссии.

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