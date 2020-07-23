23 июля 2020, 17:00

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау сообщила, что планируется окрытие двух новых КПВВ на Донбассе.

Об этом идет речь в сообщении ОБСЕ.

"Участники Рабочей группы подтвердили готовность одновременно открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда на линии соприкосновения в н. п. Золотое и Счастье Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года. Приветствуя это, я призываю стороны не затягивать с началом строительно-монтажных работ, чтобы они могли быть завершены до наступления холодного времени года", - сказала посол.

Грау также сообщила, что после очередной встречи Трехсторонней контактной группы 22 июля была достигнута договоренность по поводу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, цель которых обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам условилась о дальнейшем обмене информацией об удерживаемых лицах, связанных с конфликтом, говориться в сообщении ОБСЕ.

"Я призываю стороны, выполняя взятые на себя обязательства, проявить добрую волю и прийти к наискорейшему согласию о новом этапе взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, которого давно ждут как сами удерживаемые, так и их семьи, родные и близкие", - отметила представитель ОБСЕ.

Также в экономической подгруппе обсуждались проблемы экологии в ОРДЛО и текущие вопросы водоснабжения через линию соприкосновения.

Участники заседания политической рабочей группы обсуждали юридические предпосылки обеспечения особого статуса ОРДЛО после проведения местных выборов, как предусмотрено Минскими соглашениями.