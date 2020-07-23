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Общественное мнение
Криминал
23 июля 2020, 16:07

Полтавский захватчик отпустил полицейского

Захватчик Роман Скрипник отпустил полицейского и сейчас скрывается. Он прячется в лесу Решетиловского района.

Об этом сообщает "Суспильне".

Сейчас полиция его разыскивает.

Отметим, по состоянию на 15:00 правоохранители проверяли все машины, которые ехали по дороге из Больших Сорочинцев до Миргорода. У всех путешественников проверяли документы, просили открывать багажники автомобилей.

Подчеркнем, главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина в эфире "Украина 24" заявила, что правоохранители не знают о том, что Скрипник уже отпустил заложника. Она также отметила, что эту информацию проверят.

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