Полтавский захватчик отпустил полицейского

Захватчик Роман Скрипник отпустил полицейского и сейчас скрывается. Он прячется в лесу Решетиловского района.
Об этом сообщает "Суспильне".
Сейчас полиция его разыскивает.
Отметим, по состоянию на 15:00 правоохранители проверяли все машины, которые ехали по дороге из Больших Сорочинцев до Миргорода. У всех путешественников проверяли документы, просили открывать багажники автомобилей.
Подчеркнем, главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина в эфире "Украина 24" заявила, что правоохранители не знают о том, что Скрипник уже отпустил заложника. Она также отметила, что эту информацию проверят.