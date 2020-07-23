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Общественное мнение
Власть
23 июля 2020, 18:00

В МВД предложили штрафы за оскорбление полицейских

Министерство внутренних дел разработало законопроект об усилении ответственности за оскорбление полицейских. Планируют увеличить размер штрафа до 1700-3400 гривен.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в интервью "УНН".

По его словам, сейчас за невыполнение требований полицейского, когда его оскорбляют - это лишь 136-255 гривен штрафа. В МВД предложили Верховной раде увеличить размер штрафов в несколько раз.

"Если депутаты нас поддержат... я хочу посмотреть, как они будут реагировать, если им будут плевать в лицо, если депутатов будут обижать, и они ничего не смогут сделать, когда им надо стоять часами и выслушивать все эти глупости", - заявил он.

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