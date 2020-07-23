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Общественное мнение
Происшествия
23 июля 2020, 10:59

За сутки наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве

За сутки в Украине наибольшее количество новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской и Ривненской областях.

Об этом рассказал в четверг на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"За последние сутки наибольшее количество случаев за сутки зафиксировано в Киеве - 112, во Львовской области - 109, в Ивано-Франковской - 76 и Ривненской области - 71 случай", - сказал Степанов.

По его словам, из всех 856 человек, у которых обнаружили COVID-19 за прошлые сутки, - 71 ребенок и 50 медицинских работников, госпитализированы 178 человек. Зафиксировано за сутки 17 летальных случаев, выздоровели 828 пациентов.

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