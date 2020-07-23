В Луганской области два новых случая заболевания COVID-19

23 июля 2020, 12:43

Положительный тест обнаружен у жителя Северодонецка, который заболел пневмонией, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.

Второй случай зафиксирован в Новоайдарском районе из числа установленных ранее контактных лиц. Лицо находится на амбулаторном лечении.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 119 человек.

Из них выздоровели – 85, лечатся – 33. Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 5,45%.