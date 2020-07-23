За перше півріччя легалізовано працю понад 16 тис. громадян

23 июля 2020, 13:38

Сьогодні для журналістів регіональних ЗМІ відбулася прес-конференція начальника Головного управління ДПС у Луганській області Ольги Височиної.

Серед тем заходу було одне з найважливіших питань – виплата заробітної плати в «конверті» та нелегальна праця. Легалізація заробітної плати актуальна з багатьох причин. Це збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, в тому числі, до Пенсійного фонду України та забезпечення соціальних гарантій для найманих працівників, розмір яких залежить від тривалості страхового стажу.

Очільниця податкової розпочала свій виступ з показників по надходженню податку на доходи фізичних осіб.

«Протягом січня – червня 2020 року податківцями Луганщини забезпечено збір до загального фонду місцевих бюджетів у сумі 1 млрд 626 млн гривень. Це на 95,8 млн грн більше ніж за аналогічний період 2019 року, – наголосила Ольга Височина. – Майже 75,1 відсоток надходжень місцевих бюджетів – це податок на доходи фізичних осіб. Фактично до місцевих бюджетів протягом січня – червня 2020 року надійшло 1 млрд 222 млн грн податку на доходи фізичних осіб».

За словами керівника відомства, додаткові джерела надходжень ПДФО забезпечено, в т.ч. за рахунок реалізації додаткових резервів по детінізації економіки, трудових відносин та легалізації заробітної плати в «конвертах» – майже 28 млн грн або 2,3 відсотка.

Ольга Височина розповіла, що результати моніторингу рівня заробітної плати по області свідчать, що 1,9 тис. суб'єктів господарювання - роботодавців мають критерії ризиків зловживань та порушень законодавства про працю. Це так звані «мінімізатори». А саме 730 роботодавців – юридичних осіб, які нараховують майже 7,5 тис. громадянам заробітну плату нижче мінімального розміру, та 1,2 тис. роботодавці – ФОП, які нараховують 3 тис. 775 громадянам заробітну плату нижче за мінімальну.

Посадовиця зазначила, що за результатами вжитих заходів контролю за роботодавцями дотримання законодавства щодо оформлення трудових відносин з найманими особами, в січні – червні 2020 року легалізовано працю понад 16 тис. громадян. До бюджету та фондів від цього напрямку роботи додатково надійшло 8,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 9,2 млн грн єдиного внеску. Рівень заробітної плати підвищили 197 підприємств та 343 ФОП. Як наслідок, додатково до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб від підприємств майже 585 тис. грн та 467 тис грн – від ФОПів

Наприкінці брифінгу Ольга Височина нагадала, що за порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність згідно вимог чинного законодавства.