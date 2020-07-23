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Общественное мнение
Происшествия
24 июля 2020, 12:03

Под Киевом расстреляли мужчину в его автомобиле

В селе Артемовка неизвестный совершил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Самгу, а котором был мужчина и его сын. В результате стрельбы погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Источники РБК-Украина в полиции подтвердили, что речь идет о бизнесмене Игоре Плекане.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается, тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. В салоне также был сын мужчины, он не пострадал.

Сейчас продолжаются оперативно - розыскные мероприятия для поиска подозреваемого.

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