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Общественное мнение
Власть
24 июля 2020, 15:50

Кабмин до конца года ликвидирует ГФС

Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу до конца текущего года. Упразднение ГФС является фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи для Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель, передает РБК-Украина.

«Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы», - заявил премьер.

Он пояснил, что является одним из условий получения второго транша в рамках пятой программы предоставления Украине макрофинансовой помощи.

«Наша идеология, это должно быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы - ред.). Не силовым, а интеллектуальным. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсов, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий орган», - пояснил Шмыгаль.

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