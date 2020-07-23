На Харьковщине освободили мужчину, которого похитили ради выкупа

24 июля 2020, 17:07

Правоохранители освободили мужчину, которого похитили участники этнической преступной группы и требовали за его освобождение 20 тыс. долларов.

Сейчас жизни и здоровью освобожденного мужчины ничего не угрожает, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Трое участников группы задержаны, им планируют вручить уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили, что злоумышленники приехали в дом 39-летнего мужчины и потребовали у него несуществующий долг. Пострадавший отказался передать средства вымогателям, поскольку, по его словам, никаких долговых обязательств не было. Сначала участники группы начали угрожать ему избиением, а затем схватили, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Отцу потерпевшего сказали, что вернут сына за выкуп – 20 тыс. долларов США.

Правоохранители получили и проанализировали большое количество информации: опрошены десятки свидетелей, изъяты и расшифрованы материалы с камер видеонаблюдения, обработаны данные, полученные во время санкционированных негласных следственных (розыскных) действий.

Собрав всю необходимую информацию, оперативники скоординировали свои действия и привлекли к проведению спецоперации бойцов КОРДа, поскольку злоумышленники были вооружены и угрожали отцу пострадавшего. Во время передачи 20 тыс. долларов выкупа вымогателей задержали.

Известно, что все трое фигурантов – участники этнической организованной группы в возрасте от 28 до 39 лет, жители Харьковской области. Они уже имеют богатую криминальную историю: были судимы за избиение и имущественные преступления.

Трех фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По месту жительства злоумышленников и их близкого окружения следователи проводят санкционированные обыски.

В ближайшее время задержанным будет вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет заключения.