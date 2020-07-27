12 жителів Сєвєродонецька отримали професію Кухаря завдяки службі зайнятості

28 июля 2020, 13:38

27 липня у ДНЗ «Луганський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» відбувся випуск групи слухачів, які навчалися за професією Кухар. Навчання проводилося в рамках проєкту «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб в Україні», реалізованого Луганським обласним центром зайнятості разом з німецьким товариством GIZ за сприяння Уряду Німеччини.

12 жителів Сєвєродонецька (серед яких переселенці, люди, які належать до вразливих груп населення або постраждали внаслідок конфлікту), пройшли професійну перепідготовку тривалістю 8 місяців. Під час випускного іспиту кожен слухач продемонстрував кваліфікаційній комісії свої знання та навички, приготувавши комплекс з декількох страв. Після презентації та відповідей на питання всім було присвоєно кваліфікацію «Кухар 3 розряду». Заступниця голови Луганської ОДА Катерина Безгінська вручила слухачам документи про освіту. Це дасть можливість фахівцям отримати нову роботу або відновити власну справу.

В межах співробітництва заплановано навчання ще двох подібних груп. Друга група почала навчання 3 липня 2020 року.