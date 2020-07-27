Кучма ушел из ТКГ

28 июля 2020, 13:41

Президент Владимир Зеленский поблагодарил второго президента Украины Леонида Кучму за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский подчеркнул, что работа Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.

«Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем», - сказал Зеленский во время встречи с Кучмой.

Со своей стороны второй президент Украины отметил, что за последний год работа ТКГ была восстановлена ​​и значительно продвинулась, был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности.

Кучма отметил, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.

Напомним, президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма во второй раз стал во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 3 июня 2019 года.