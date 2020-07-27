У «Школі фермерства» пройшли навчання 80 жителів Луганщини

28 июля 2020, 13:49

Завершилося створення та проведення пробного курсу навчального проєкту «Школа фермерства», одним з партнерів якого виступив Луганський обласний центр зайнятості разом з ДНЗ «Луганський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».

Сьогодні, 28 липня керівництво ЛОЦЗ долучилося до фінального круглого столу щодо результатів ініціативи «Школи фермерства».

Модератор проєкту Галина Посвалюк розповіла, що усього на участь у Школі фермерства було подано 128 анкет, повністю пройшли двотижневе навчання 80 осіб.

Курс був спеціально розроблений для невеликих сільгоспвиробників-початківців, які планують займатися птахівництвом, бджільництвом, овочівництвом та садівництвом. Один з чотирьох модулів був присвячений веденню фермерського бізнесу, також слухачі дізналися про інноваційні сільгоптехнології. Через карантинні обмеження навчання проводилося онлайн: слухачі мали можливість дистанційно спілкуватися з експертами і тренерами, ставити питання і отримувати консультації.

Під час Круглого столу учасники і тренери поділилися своїми враженнями від «Школи фермерства», а також розповіли про історії успіху. Так, Артем Ткачук з Лисичанська спочатку планував вирощувати томати в теплицях, але після консультації експертів обрав сферу птахівництва: почав розводити перепілок та бройлерів. Навчанням та своєю новою діяльністю чоловік дуже задоволений!

Нагадаємо, навчання жителів Луганщини у «Школі фермерства» відбулось за ініціативи Агенції регіонального розвитку області за підтримки Уряду Німеччини, в рамках проєкту GIZ «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб».