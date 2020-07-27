28 июля 2020, 15:11 В Украине 9 областей не готовы ослабить карантин По состоянию на 28 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. При этом в Тернопольской зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости коронавирусом - 85,31%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения: Винницкая область (динамика 45,49%); Волынская область (динамика 30,78% и выявление 21,07%); Ивано-Франковская область (выявление 13,40% и динамика 13,48%); Житомирская область (динамика 61,81%); Закарпатская область (загруженность коек 66,32%); Львовская область (выявление 11,41%); Ровненская область (выявление 13,17% и динамика 21,04%); Тернопольская область (выявление 12,20% и динамика 85,31%); Черновицкая область (выявление 11,89% и динамика 42,70%). Отметим, в понедельник Минздрав опубликовал сведения, из которых следовало, что к ослаблению карантина не готовы шесть областей в Украине. Однако позже ведомство сослалось на техническую ошибку и обновило данные. Не готовых к ослаблению карантина регионов вновь стало девять. Твитнуть Загрузка... Загрузка...