В Украине 9 областей не готовы ослабить карантин

По состоянию на 28 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. При этом в Тернопольской зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости коронавирусом - 85,31%.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:
Винницкая область (динамика 45,49%);
Волынская область (динамика 30,78% и выявление 21,07%);
Ивано-Франковская область (выявление 13,40% и динамика 13,48%);
Житомирская область (динамика 61,81%);
Закарпатская область (загруженность коек 66,32%);
Львовская область (выявление 11,41%);
Ровненская область (выявление 13,17% и динамика 21,04%);
Тернопольская область (выявление 12,20% и динамика 85,31%);
Черновицкая область (выявление 11,89% и динамика 42,70%).
Отметим, в понедельник Минздрав опубликовал сведения, из которых следовало, что к ослаблению карантина не готовы шесть областей в Украине. Однако позже ведомство сослалось на техническую ошибку и обновило данные. Не готовых к ослаблению карантина регионов вновь стало девять.