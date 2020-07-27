28 июля 2020, 09:36 За втручання прокуратури припинено нецільове використання земельної ділянки у Попаснянському районі Рішенням Попаснянського районного суду Луганської області задоволено позов Лисичанської місцевої прокуратури Луганської області про розірвання договору оренди та повернення у розпорядження органу місцевого самоврядування земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею понад 7 га та вартістю 100 тис. грн у Попаснянському районі. Встановлено, що у 2013 році Комишувахська селищна рада передала землю у платне користування фізичній особі для ведення городництва. Однак, в порушення умов договору та вимог земельного законодавства земля використовується не за цільовим призначенням.

Після набрання рішенням законної сили буде вирішено питання щодо повернення земельної ділянки у розпорядження селищної ради. Прес-служба прокуратури Луганської області Твитнуть Загрузка... Загрузка...