Украина сейчас действует по первому из пяти сценариев для Донбасса - Данилов

29 июля 2020, 09:00

Перемирие на Донбассе реализуется в рамках первого сценария, который утвержден СНБО.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя прекращение огня на Донбассе.

"Напомню, 5 декабря 2019 года состоялось закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором рассматривалось 5 сценариев развития событий на территории Донецкой и Луганской области. Мы сейчас работаем по первому утвержденному сценарию, с которым Владимир Александрович Зеленский ехал на саммит в Париж 9 декабря. Он ехал, и у него за плечами было решение СНБО Украины. Оно до этого времени является действующим", - заявил он.

Как отметил Данилов, Зеленский тогда сказал, что берет год для решения этой ситуации.