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Общественное мнение
Власть
29 июля 2020, 14:44

Венедиктова представила своего первого заместителя

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила своего первого заместителя - Романа Говду. Он ранее он исполнял обязанности прокурора Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Роман Говда работал в прокуратуре Житомирской области. Также был первым заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры Украины.

Занимал должность прокурора Одесской области; заместителя генерального прокурора Украины; заместителя начальника Департамента ГПУ, прокурора города Киева; начальника управления Офиса Генерального прокурора.

30 апреля 2020 года был назначен на должность первого заместителя прокурора города Киева.

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