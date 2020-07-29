Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила своего первого заместителя - Романа Говду. Он ранее он исполнял обязанности прокурора Киева.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Роман Говда работал в прокуратуре Житомирской области. Также был первым заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры Украины.
Занимал должность прокурора Одесской области; заместителя генерального прокурора Украины; заместителя начальника Департамента ГПУ, прокурора города Киева; начальника управления Офиса Генерального прокурора.
30 апреля 2020 года был назначен на должность первого заместителя прокурора города Киева.