Парад в Крыму: РФ вернула Украине без рассмотрения ноту протеста

29 июля 2020, 15:40

Российская Федерация вернула Украине без рассмотрения ноту протеста, которая была отправлена им из-за "морского парада" в оккупированном Севастополе. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия имеет право организовывать на "своей территории" мероприятия по своему усмотрению без согласования с иностранными государствами.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы видели это заявление МИД Украины. Упомянутая нота официально поступила на наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой вернули ее украинской стороне без рассмотрения в связи с тем, что Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать "на своей территории" парады, празднования и иные мероприятия", - отметили в дипведомстве.

Напомним, военный парад прошел в Севастополе 26 июля по случаю Дня Военно-Морского флота РФ. Его расценили как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины.