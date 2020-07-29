29 июля 2020, 16:00

Запорожский апелляционный суд вынес решение о взятии под стражу без права внесения залога Артура Тарана, подозреваемого в избиении, которое привело к смерти бойца "Азова" Олега Черевко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Коллегия судей, рассмотрев материалы дела, согласилась с доводами прокурора и удовлетворила апелляционную жалобу, изменив гражданину Т. меру пресечения на содержание под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый и его защитники приняли участие в судебном заседании в режиме видеоконференции из Коммунарского районного суда г. Запорожья. Также в зале апелляционного суда присутствовали представители батальона "Азов", ветеранской общественности, общественности и средств массовой информации.