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Общественное мнение
Криминал
29 июля 2020, 16:00

Смерть бойца "Азова": подозреваемого в избиении арестовали без права на залог

Запорожский апелляционный суд вынес решение о взятии под стражу без права внесения залога Артура Тарана, подозреваемого в избиении, которое привело к смерти бойца "Азова" Олега Черевко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Коллегия судей, рассмотрев материалы дела, согласилась с доводами прокурора и удовлетворила апелляционную жалобу, изменив гражданину Т. меру пресечения на содержание под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый и его защитники приняли участие в судебном заседании в режиме видеоконференции из Коммунарского районного суда г. Запорожья. Также в зале апелляционного суда присутствовали представители батальона "Азов", ветеранской общественности, общественности и средств массовой информации.

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