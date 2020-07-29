СБУ заявляет о сбое в работе сайта

29 июля 2020, 16:40

В настоящее время информация на официальном сайте СБУ временно не обновляется.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

"Проблема связана с техническими вопросами, возникшими на площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации. Специалисты работают над оперативным решением ситуации. Восстановительные работы находятся на завершающей стадии", - говорится в сообщении.

Получать актуальную официальную информацию о деятельности Службы безопасности можно со страниц в Facebook, Telegram или Twitter.