СБУ заявляет о сбое в работе сайта

В настоящее время информация на официальном сайте СБУ временно не обновляется.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.
"Проблема связана с техническими вопросами, возникшими на площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации. Специалисты работают над оперативным решением ситуации. Восстановительные работы находятся на завершающей стадии", - говорится в сообщении.
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