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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть
29 июля 2020, 16:40

СБУ заявляет о сбое в работе сайта

В настоящее время информация на официальном сайте СБУ временно не обновляется.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

"Проблема связана с техническими вопросами, возникшими на площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации. Специалисты работают над оперативным решением ситуации. Восстановительные работы находятся на завершающей стадии", - говорится в сообщении.

Получать актуальную официальную информацию о деятельности Службы безопасности можно со страниц в Facebook, Telegram или Twitter.

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