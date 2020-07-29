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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
29 июля 2020, 17:00

Зеленский: В случае атаки боевиков военные дадут мощный ответ

Выполнение условий перемирия на Донбассе зависит от России, заявил сегодня на брифинге президент Владимир Зеленский, сообщает LIGA.net.

«Мы видим, что сегодня мы стопроцентно выполняем (условия прекращения огня/ - Ред.)... я благодарен всем, кто это делает и за это отвечает. Что касается той стороны, все будет зависеть, я уверен, от Российской Федерации, сможет ли она также все контролировать и, главное, смогут ли они придерживаться тех договоренностей, которые у нас были», - заявил Зеленский.

По словам президента, нельзя сказать, что нет одиночных выстрелов на линии разграничения. «Потому что это 410 километров контактной линии. Проконтролировать все очень сложно»,- пояснил он.

В то же время, Зеленский заверил, что в случае серьезных обстрелов или атаки противника украинские военные дадут мощный ответ.

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