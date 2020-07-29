Зеленский: В случае атаки боевиков военные дадут мощный ответ

29 июля 2020, 17:00

Выполнение условий перемирия на Донбассе зависит от России, заявил сегодня на брифинге президент Владимир Зеленский, сообщает LIGA.net.

«Мы видим, что сегодня мы стопроцентно выполняем (условия прекращения огня/ - Ред.)... я благодарен всем, кто это делает и за это отвечает. Что касается той стороны, все будет зависеть, я уверен, от Российской Федерации, сможет ли она также все контролировать и, главное, смогут ли они придерживаться тех договоренностей, которые у нас были», - заявил Зеленский.

По словам президента, нельзя сказать, что нет одиночных выстрелов на линии разграничения. «Потому что это 410 километров контактной линии. Проконтролировать все очень сложно»,- пояснил он.

В то же время, Зеленский заверил, что в случае серьезных обстрелов или атаки противника украинские военные дадут мощный ответ.