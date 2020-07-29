В Украине увеличился показатель заболеваемости COVID-19

29 июля 2020, 17:40

Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 29 июля составил 161,4 на 100 тысяч населения.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По состоянию на 29 июля, показатель заболеваемости COVID-19 составил 161,4 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 2,4%. С начала пандемии в Украине умерло 1 650 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.

В ЦОС напомнили, что даже в условиях ослабления карантина следует придерживаться рекомендаций, которые разработаны, чтобы защитить жизнь и здоровье граждан.

Во время походов в магазины или в другие общественные места (в частности в медицинские учреждения) соблюдайте расстояние не менее метра от других и, по возможности, не касайтесь руками глаз, рта, носа.

Перед прикосновением к корзинам или тележам обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. По возвращении из магазина, а также после разбора принесенных покупок тщательно мойте руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.

Приобретенные овощи и фрукты следует мыть так же, как и всегда. Перед тем, как прикасаться к ним, помойте руки с мылом. После этого тщательно вымойте фрукты и овощи чистой водой, особенно если вы едите их сырыми.

Регулярно и тщательно обрабатывайте руки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60% или мойте их теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Это помогает уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже.

Избегайте мест большого скопления людей. Там гораздо выше вероятность оказаться в тесном контакте с лицом, инфицированным COVID-19.

Соблюдайте правила респираторной гигиены. Во время кашля или чихания прикрывайте рот и нос изгибом локтя или салфеткой. Использованную салфетку следует выбросить и вымыть руки.

Если у вас повысилась температура, появились кашель и затрудненное дыхание, позвоните семейному врачу. Обращение к врачу по телефону позволит ему при необходимости оперативно направить вас в специализированное лечебное учреждение.